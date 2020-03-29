شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش» يتبرع لمحاربة كورونا.. وغموض في مصير «ويمبلدون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم نجم التنس الصربى نوفاك ديوكوفيتش إلى قائمة طويلة من الرياضيين في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وتعهد المصنف الأول عالميا بالتبرع بمليون يورو، للمساعدة في شراء أجهزة تنفس صناعى ومعدات طبية أخرى في بلاده صربيا.

ومنذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضى، تسبب الفيروس سريع الانتشار في إلغاء وتأجيل معظم الأنشطة والأحداث الرياضية حول العالم، كما أدى لوفاة 24 ألف شخص.

ودعا نجم اللعبة الإسبانى نادال، رياضيى بلاده للمساعدة في جمع 11 مليون يورو للمساعدة في محاربة الوباء، في حين تبرع السويسرى الشهير روجر فيدرر بنحو مليون دولار لمساعدة الأسر المتضررة من الفيروس في بلاده.

وقال ديوكوفيتش في لقاء مع وسائل إعلام صربية عبر دائرة تليفزيونية مغلقة من ماربيا الإسبانية: «أود التعبير عن عميق شكرى لجميع أفراد الطواقم الطبية في شتى أنحاء العالم وفى وطنى صربيا».

وأضاف: «للأسف يصاب المزيد من الناس بالعدوى في كل يوم. زوجتى إيلينا وأنا وضعنا خطة للوصول لأفضل سبيل للتبرع بما يتسنى لنا للمحتاجين».

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على جانب آخر، قال البريطانى جيمى موراى إن المنظمين سيواجهون صعوبة للعثور على موعد آخر لبطولة ويمبلدون للتنس في وقت لاحق من الموسم، إذ تأجلت البطولة الثالثة في البطولات الأربع الكبرى بسبب وباء فيروس كورونا.

وفى الأسبوع المقبل سيكون هناك قرار بشأن البطولة التي من المفترض إقامتها في الفترة 29 يونيو إلى 12 يوليو المقبلين، لكن المنظمين استبعدوا أن تقام بدون جماهير.

وأصيب نحو 489 ألف شخص حول العالم بفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 22 ألفا. وأبلغ موراى، الفائز بلقب الزوجى المختلط مرتين، لمحطة ناين بهيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى»: «لا أعلم إلى أي مدى يمكن تأجيلها».

وأضاف: «بالنسبة لهم فالوضع ليس جيدا بالنظر إلى إلغاء الأحداث الرياضية حول العالم ومحاولتهم الاستمرار في إقامة البطولة».

وانتهت بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام، قبل انتشار الفيروس عالميا وتوقف الحياة الرياضية ومن بينها إيقاف جميع منافسات المحترفين والمحترفات.

وقرر منظمو بطولة فرنسا المفتوحة، المقامة على الملاعب الرملية، تأجيلها لتقام ما بين 20 سبتمبر وحتى الرابع من أكتوبر بدلا من مايو.

وقال موراى: «يجب الأخذ في الاعتبار العديد من الرعاة والبطولات الأخرى».

وتابع: «حتى اللعب في ضوء النهار. تأجيل البطولة يعنى ضوءا أقل للنهار للعب خلاله. عندما تقام ويمبلدون في موعدها المعتاد يمكن اللعب حتى العاشرة مساء».