شكرا لقرائتكم خبر عن «كاكا»: من المؤسف رؤية «رونالدينيو» فى هذا الوضع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب البرازيلى ريكاردو كاكا، نجم ميلان وريال مدريد السابق، عن استيائه من الموقف الصعب الذي يمر به رونالدينيو، مواطنه وزميله السابق في صفوف الروسونيرى، والذى يقبع بالسجن في باراجواى، بتهمة تزوير جواز سفر.

وقال كاكا، في تصريحات لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «أمر محزن للغاية، وليس لدينا المعلومات لمناقشة وضع رونالدينيو الحالى».

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وأضاف: «بالنسبة لنا، نحن اللاعبين الذين عاشوا مع رونالدينيو، ولدينا علاقة صداقة وحققنا معًا الإنجازات، فإنه من المُحزن للغاية أن نراه يمر بهذه الحالة».

وتابع: «نأمل أن نراه كما نحب أن نراه، يبتسم ويلعب كرة القدم ويلهو».

وتعقّد موقف رونالدينيو بالسجن، خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تم منعه من الزيارات، نظرًا لتفشى وباء كورونا، ويلعب كرة القدم مع النزلاء، كما شارك في وحدة النجارة، للاستفادة من وقت فراغه.