شكرا لقرائتكم خبر عن «لامبارد» يكشف كواليس تعافى «أودوى» من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فرانك لامبارد، المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى لكرة القدم، تعافى لاعبه كالوم هودسون أودوى، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان هودسون أودوي أول لاعب في الدورى الإنجليزى يُصاب بفيروس كورونا الوبائى، وذلك في وقت سابق من مارس الجارى.

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وقال لامبارد، في تصريحات للموقع الرسمى لناديه: «تحدثت إلى كالوم. تعافيه من المرض أمر رائع.. من الجيد أنه لم يعانِ كثيرًا من المرض، ونحن سعداء بتجاوزه تلك الأزمة».

وأضاف: «الأمر يتعلق الآن باتخاذ الاحتياطات اللازمة مع باقى أعضاء الفريق، وهو الأمر الذي نقوم به منذ أن جاءت أول نتيجة إيجابية في اختبارات كورونا، والجميع الآن بحالة جيدة».

يُذكر أن الإسبانى مايكل أرتيتا، المدير الفنى لفريق أرسنال، بدأ يتعافى من فيروس «كورونا»، بعدما تعرض للإصابة به خلال الفترة الماضية.