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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الرياضة الايطالي: من غير الواقعي اعادة اطلاق الدوري الايطالي في ايار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020
اعلن وزير الرياضة الايطالي فتشانزو سبادفورا انه من غير الواقعي اعادة اطلاق الدوري المحلي لكرة القدم في الثالث من شهر ايار القادم في ظل الازمة التي تعيشها ايطاليا من انتشار لوباء كورونا الذي تخطى عدد المصابين به عتبة ال 85 الفاً.
واضاف سبادفورا انه يحضر خطة تصل قيمتها الى 400 مليون يورو لاعادة اطلاق الرياضة في ايطاليا ستخصص للفرق التي تلعب على مستوى الهواة، الا انه وجه تحذيراً الى اندية السيري أ بان الامور لن تكون كما كانت في السابق.
واعتبر سبادفورا ان تأجيل اولمبياد طوكيو سيسمح له بتأخير اعادة اطلاق الدوريات.
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