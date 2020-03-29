وزير الرياضة الايطالي: من غير الواقعي اعادة اطلاق الدوري الايطالي في ايار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

اعلن وزير الرياضة الايطالي ​فتشانزو سبادفورا​ انه من غير الواقعي اعادة اطلاق الدوري المحلي لكرة القدم في الثالث من شهر ايار القادم في ظل الازمة التي تعيشها ​ايطاليا​ من انتشار لوباء كورونا الذي تخطى عدد المصابين به عتبة ال 85 الفاً.



واضاف سبادفورا انه يحضر خطة تصل قيمتها الى 400 مليون يورو لاعادة اطلاق الرياضة في ايطاليا ستخصص للفرق التي تلعب على مستوى الهواة، الا انه وجه تحذيراً الى اندية ال​سيري أ​ بان الامور لن تكون كما كانت في السابق.

واعتبر سبادفورا ان تأجيل اولمبياد طوكيو سيسمح له بتأخير اعادة اطلاق الدوريات.