شكرا لقرائتكم الزمالك يستند لثغرة "التباين" فى قضية النقاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مسئولو الزمالك، موقفهم من بعض القضايا المعلقة للنادى الأبيض فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إلى جانب المحكمة الرياضية الدولية، وعلى رأسها قضية التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للأبيض الذى فسخ تعاقده مع النادى من طرف واحد.

ويستند مسؤولو الزمالك على "ثغرة" فى قضية حمدى النقاز، من أجل الفوز بتلك القضية وتتمثل فى التباين ما بين العقد والوثيقة التى يمتلكها اللاعب خارج العقد حيث ينص التعاقد بين اللاعب والنادى على حصوله على راتبه بنظام الأقساط المحددة المواعيد على دفعات بينما الوثيقة التى يؤكد اللاعب امتلاكها والتى تقتضى بحصوله على راتبه بصورة شهرية منتظمة بعد الحصول على 50% من قيمة عقده.

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ويأتى التباين بين العقد وتلك الوثيقة بمثابة الثغرة التى تعتمد عليها الإدارة البيضاء فى القضية إلى جانب أيضاً الطعن على قانونية تلك الوثيقة، حيث تسعى الإدارة البيضاء لتعزيز موقف النادى بأفضل صورة فى القضية من خلال تقديم كافة المستندات والأوراق التى تثبت صحة موقف قلعة ميت عقبة فى قضيتها ضد اللاعب.

ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.

فيما يحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية التى قد تمتد مجددًا إلى منتصف أبريل المقبل، وذلك بعدما قرر أيضًا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.