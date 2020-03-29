شكرا لقرائتكم مروة عيد عبد الملك من فرنسا: بتمرن ساعة بس فى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مروة عيد عبد الملك نجمة كرة اليد المحترفة فى نادى نيس الفرنسى إنها تتدرب ساعة واحدة بالجرى وفقا لما هو مسموح به فى حظر الوقاية من فيروس كورونا بفرنسا .

و قالت مروة عيد فى تصريح لـ الخليج 365 إنها تكمل التدريب فى المنزل بعمل تدريبات بدنية خفيفة فى ظل تعليق النشاط الرياضى فى جميع أنحاء العالم ، مطالبة المواطنين فى كل مكان بإلتزام تعليمات الوقاية من الفيروس .

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و أشارت مروة عيد إلى إنها ملتزمة تماما التواجد فى المنزل فى ظل هذا الوضع المخيف فى أوروبا ، متمنية عدم وصول مصر إلى هذه المرحلة للسيطرة على الموقف .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.