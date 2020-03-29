شكرا لقرائتكم شيفشينكو يشبه فيروس كورونا بكارثة "تشيرنوبل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شبه نجم كرة القدم الأوكراني السابق أندري شيفشينكو الوضع العالمي الحالي فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد، بالتجربة التي عاشها خلال كارثة تشيرنوبل في عام 1986، وهي أكبر كارثة نووية شهدها العالم.

وقال شيفشينكو في تصريحات لشبكة "سكاي" التليفزيونية من إنجلترا يوم السبت "أعيش على مشارف لندن ومحبوس في منزلي منذ عشرة أيام. نحن جميعا نمر بلحظات صعبة ونتمنى أن تتحسن الأمور".

وأثنى شيفشينكو، 46 عاما، على الأطقم الطبية في جميع أنحاء العالم لكونهم "الأبطال الحقيقيين في الوقت الحالي" وحث الناس على اتباع التعليمات التي تفرضها الحكومات.

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وأشار النجم الكرواتي السابق "عشت ظروفا مشابهة للغاية عندما كنت في التاسعة من عمري وانفجرت محطة توليد الكهرباء في مفاعل تشيرنوبل، كانت لحظة صعبة ، لكن الحل بالنسبة لنا الآن هو الثقة في القرارات التي تتخذها الحكومات".

وتوج شيفشينكو بخمسة ألقاب في الدوري الأوكراني مع دينامو كييف الذي ختم مسيرته بين صفوفه في عام 2012 بعد جولات احترافية في إيطاليا وإنجلترا.

وفاز النجم الأوكراني السابق بلقب دوري أبطال أوروبا في 2003 مع ميلان الذي فاز معه أيضا بالدوري الإيطالي في 2004 وهو نفس العام الذي شهد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم. وفي عام 2016 تولى شيفشينكو تدريب منتخب أوكرانيا.