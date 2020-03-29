شكرا لقرائتكم الدنماركي سيستو يهرب من سلتا فيغو خوفاً من "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هرب اللاعب الدنماركي بيوني سيستو من ناديه الإسباني سلتا فيغو، دون اعتبار لما يمكن أن يتعرض له من عقوبات، بسبب خوفه من عدوى فيروس كورونا التي تجتاح إسبانيا على نحو خطير.

وقالت وكالة الأنباء الدنماركية "ريتساو" استنادا إلى وسائل إعلام إسبانية، إن اللاعب الذي هرب إلى بلاده دون إذن، مهدد بالتعرض لعقوبة من ناديه، ولم يصدر عن النادي المنتمي إلى مقاطعة غاليسيا تأكيد رسمي للواقعة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية الرياضية، غادر المهاجم سيستو (25 عاماً) مدينة فيغو بسيارة وقطع نحو 3000 كيلومتر متجها إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن وذلك بعد أن خضع للحجر في إسبانيا لمدة 14 يوما، ويعتقد أن اللاعب لم يخطر ناديه برحيله إلا عندما بدأ رحلته بالفعل.