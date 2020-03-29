حريق يلتهم منزل لاعب الجولف الأمريكي ديفيز لاف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دمر حريق اندلع في منزل لاعب الجولف الأمريكي المخضرم ديفيز لاف، في ولاية جورجيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن اللاعب الفائز بالعديد من الألقاب، أكد أنه سعيد بنجاته هو وزوجته من الحادث.

ووفقا لما جاء في “روسيا اليوم” قال ديفيز لاف، الذي سبق له الانضمام لقاعة المشاهير العالمية للجولف في تصريحات له: رغم أن جميع أفراد أسرتنا يشعرون بالحزن بسبب خسارة منزلنا الذي كان مليئا بالسعادة والذكريات الجميلة، إلا أننا نشعر بسعادة غامرة لعدم إصابة أي شخص بسوء والاطمئنان على سلامة الجميع.

لاعب الجولف الأمريكي أشار إلى أنه بناء على اتصاله في الخامسة والربع صباحا بالتوقيت المحلي، وصلت سيارات الإطفاء إلى المنزل الواقع في جزيرة سانت سيمونز بولاية جورجيا، لكنها لم تتمكن من السيطرة على النيران.

ويجري التحقيق في الحادث لكن تقريرا أوليا أشار إلى أن الحريق بدأ في المرأب.