لويس سواريز يتبرع بـ 500 سلة طعام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تبرع النجم الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، بـ 500 سلة غذائية للعائلات الأكثر فقرا في حي كاسافال أحد الأحياء الفقيرة في العاصمة الأوروجوايانية، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا.

سواريز قال عن تفشي فيروس كورونا في أغلب دول العالم: تتزايد حالات كورونا في الأوروجواي يوما بعد يوم، رسالتي للمواطنين أن نظل في المنزل لكي يزول الفيروس بسرعة.

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نادي برشلونة كان قد أعلن في يناير الماضي، عن غياب لويس سواريز لمدة 4 شهور بعد خضوعه لجراحة في الركبة.. حيث أجرى اللاعب عملية جراحية في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى في يناير، وتم تشخيص غيابه لمدة 4 أشهر، وسط توقعات بمدة تصل إلى نهاية الموسم.

صحيفة “ماركا” الإسبانية نقلت عن سواريز قوله: أنا في حالة مذهلة، بدأت الركض بالفعل، وعندما يعود زملائي للتدريبات، سأكون جاهزا للتواجد معهم.

يشار إلى أن سواريز لعب 23 مباراة مع برشلونة منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات وسجل خلالها 14 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه.