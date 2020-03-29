مرضى كورونا يبكون يورجن كلوب

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تسبب مقطع فيديو تم بثه من داخل مستشفى في بكاء الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي.
رسالة المدير الفني لليفربول إلى الأجهزة الطبية ودموعه تأثرا برؤيتهم يغنون “لن تمشي وحدك”، احتلت عناوين الصحف الإنجليزية، ولاقت رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي.
يورجن كلوب قال في تصريحات نقلها موقع ليفربول الرسمي: وصلني فيديو لأشخاص في المستشفى، يغنون لن تسير وحدك أبدا، عقب مغادرتهم للعناية المركزة، لقد بدأت في البكاء فورا عندما رأيت هذه الفيديو.
المدرب الألماني أضاف، ما رأيته شيء لا يصدق، لكنه يظهر الروح الرائعة التي يتمتع بها هؤلاء الأشخاص.
الفيديو ظهر من خلاله عدد من الأطباء والممرضين والعاملين في العناية المركزة بأحد المستشفيات، وهم يلوحون بأيديهم ويغنون نشيد ليفربول “لن تسير وحيدا”، بينما يفصلهم باب زجاجي.
جمهور “الريدز” يعرف عنه أداء أغنية “لن تسير وحيدا” للفريق قبل وبعد المباريات على ملعب “أنفيلد” الشهير معقل ليفربول.
كلوب قال إنه من المخجل التفكير بتحقيق لقب الدوري الآن، بينما يعاني العالم من أزمة فيروس “كوفيد -19”.. لقد اعتاد هؤلاء الأشخاص على مساعدة غيرهم، نحن بحاجة للاعتياد على مثل هذه الأشياء، لأننا نكتفي بمشاكلنا الخاصة، على عكسهم، يهتمون بمشاكل غيرهم.
وكان كلوب ونجوم فريقه قد نشروا فيديو وهم يوجهون عبارات الدعم والشكر، للعاملين في الرعاية الصحية حول العالم.
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