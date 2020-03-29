والدة كريستيانو رونالدو من المستشفى إلى الجيم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، سعادته البالغة بعد خروج والدته من المستشفى، وذلك خلال فترة قضاء اللاعب العزل الصحي في مدينة ماديرا.

نجم ريال مدريد السابق نشر عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة له مع والدته وعائلته داخل صالة “الجيم” بمنزله، وعلق عليها قائلا: أشعر بالامتنان الشديد لتعافي والدتي وعودتها من المستشفى، اعتنوا بعائلاتكم وأحبائكم.

والدة رونالدو نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قائلة: أكتب فقط لأتمنى لكم نهاية أسبوع جيدة، وأخبركم أنني هنا في المنزل، وليس لديّ عذر لعدم التعافي، حيث أنني لا أفتقر للدافع والإلهام والكثير من الإرادة.

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صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كانت قد أشارت إلى أن السيدة دولوريس قد خرجت من المُستشفى بعد ما يُقارب الأسبوعين من مُعاناتها صحياً.

وظهر إلى جوار النجم البرتغالي رونالدو ووالدته، شقيقتيه إيلما وكاتيا، وأظهرت الصورة الأشقاء الثلاثة ووالدتهم أمام أداة للتمرينات الرياضية في المنزل.

يذكر أنه تم إيقاف منافسات الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا في الوقت الحالي، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، لذلك لا يتعجل رونالدو في العودة إلى مدينة تورينو.