الامارات | تركي آل الشيخ يتبرع لإسبانيا بمبلغ ضخم.. وسيارة طوارئ

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يتبرع لإسبانيا بمبلغ ضخم.. وسيارة طوارئ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ألميريا الإسباني عن تبرع مالكه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، بمبلغ 1.2 مليون يورو لمساعدة إسبانيا في مكافحة فيروس كورونا. وذكر النادي أن الأموال ستتوزع على النحو التالي: 550 ألف يورو لشراء معدات طبية للمستشفيات، 100 ألف يورو لشراء سيارة طوارئ للحماية المدنية، 100 ألف يورو للأشخاص المعرضين لخطر الاستبعاد الاجتماعي، 100 ألف يورو لمساعدة المتضررين من الوباء، 10 آلاف يورو لتغطية تكاليف مرافقة كبار السن، 240 ألف يورو لتغطية الأفراد بدون مصدر رزق والذين تم فصلهم عن العمل، و50 ألف يورو لمجلس المدينة، 50 ألف يورو لحكومة المقاطعة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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