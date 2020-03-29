الامارات | والدة رونالدو تتعافى من أزمة دماغية وتشاركه التدريبات في صالة المنزل

شكرا لقرائتكم خبر عن والدة رونالدو تتعافى من أزمة دماغية وتشاركه التدريبات في صالة المنزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تعافي دولوريس أفيرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من السكتة الدماغية التي أصابتها قبل أسبوعين.

واحتفى رونالدو بعودة الحالة الصحية لوالدته إلى طبيعتها من خلال حسابه على "إنستغرام"، إذ نشر صورة تجمعه مع والدته وشقيقتاه إيلما وكاتيا، وقال: "أشعر بالامتنان الشديد لعودة والدتي إلى المنزل من المستشفى وتعافيها".

والملفت في الصورة أن والدة رونالدو شاركته التمارين في صالة التدريبات الرياضية في المنزل.