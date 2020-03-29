الامارات | "خلك نشيط.. وخلك سليم" تصل إلى 1.3 مليون متابع

شكرا لقرائتكم خبر عن "خلك نشيط.. وخلك سليم" تصل إلى 1.3 مليون متابع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علن مجلس دبي الرياضي ان مبادرة "خلك نشيط .. وخلك سليم" وصلت الى 1.3 مليون متابع من داخل وخارج الدولة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة خلال أيام الخميس والجمعة والسبت وهي الفترة التي تزامنت مع البقاء في المنزل.

وقال المجلس في بيان له أن المشاركين في المبادرة نشروا أكثر من 3800 صورة وفيديو سجلوا خلالها تدريباتهم المنزلية المتنوعة مستخدمين الأدوات المنزلية البسيطة لأداء التمرينات، وتفنن المشاركين في ابتكار تدريبات رياضية جديدة ومتنوعة لتتناسب مع مساحة المنزل ومكان التدريب، لتتحول المبادرة إلى تحديًا يتنافس فيه المشاركين فيما بينهم لتقديم أكثر التدريبات ابتكارًا وتنوعًا.

كما واصلت الصالات الرياضية ومراكز التدريب الرسمية ومدربو اللياقة البدنية المحترفين عرض برامجهم التدريبية بشكل يومي دون انقطاع وفي أوقات محددة لكي يتابعها الجمهور والتي يتم بثها بشكل مباشر لساعات طويلة على مدار أيام الأسبوع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ويتم فيها تقديم تدريبات لياقة بدنية منزلية ويتفاعل معها المئات من المتابعين بشكل متواصل.

واكد المجلس أن المبادرة حفزّت الكثيرين من الأفراد والمدربين المختصين على تكوين مجموعات تدريب عن بعد لمتابعيهم وأصدقاءهم، ومن بين المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي ماكرو شيلاكي مدرب اللياقة البدنية ومدير مجموعة صالات فيت أون كليك الإمارات الرياضية، والذي تفاعل مع المبادرة وقام ببث دروس مجانية يومية من المنزل عبر قناته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي قدم فيها تدريبات بدنية مبتكرة على موسيقى ماكارينا الشهيرة والتي تفاعل معها المئات من المتابعين، وعبر ماكرو عن سعادته بالمشاركة فيه المبادرة وقال: "أشكر مجلس دبي الرياضي على هذه المبادرة الرائعة التي تجعل من المكوث في المنزل أوقاتًا ممتعة، وإنه لأمر مدهش أن نقدم شيئًا نافعًا للمجتمع خلال هذه الفترة الصعبة من الحجر الصحي، هذه الدروس المباشرة عبر الإنترنت هي أفضل طريقة لجعل الجميع نشيطين وسعداء خلال فترة جلوسهم بالمنزل".

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وتنوعت فئات المتابعين بين الرجال والنساء حيث وصلت نسبة الرجال المتابعين للمبادرة 79.4% فيما وصلت نسبة المتابعين من النساء إلى 20.4%، وكان غالبية المتابعين من الشباب من عمر 25 إلى 34 عام حيث بلغت نسبتهم 54.2% من المتابعين، ووصلت نسبة الشباب المتابعين من عمر 18 إلى 24 إلى 25%، وتوزعت باقي نسبة المتابعين الـ 18.8% على الأطفال والبالغين ما بين 35 إلى 65 عام، كما ضمت فئة المشاركين في المبادرة أصحاب الهمم.

كما وصلت نسبة المتابعين من العرب 55.1%، والمتابعين من الناطقين باللغة الإنجليزية 41.6%، وكان من بين المتابعين من الناطقين باللغة الإيطالية والكرواتية والروسية.

وتشجّع المبادرة مختلف فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البدني في المنزل خلال الفترة الحالية للمحافظة على الجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة، كما تهدف إلى حث الجمهور من كافة فئات المجتمع على البقاء في المنزل استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة لحماية الجمهور وللوقاية من الوباء المنتشر،

ويمكن للجمهور المشاركة في مبادرة "خلك نشيط.. وخلك سليم" من خلال نشر مقاطع فيديو لتدريباتهم من المنزل عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تنفيذ تمارين بدنية بسيطة تناسب جميع الفئات والمستويات البدنية باستخدام الأدوات والمعدات المتوفرة بالمنزل مهما كانت بسيطة، من دون الحاجة إلى الخروج، وذلك حفاظًا على صحة ونشاط وسعادة جميع أفراد المجتمع، ويجب على المشاركين استخدام وسم تحدي مجلس دبي الرياضي #DSCChallenge، والإشارة إلى حساب المجلس @dubaisc في النص، كما يمكن للمشاركين ترشيح شخصين من أصدقائهم للمشاركة في التحدي، حتى يقوم مجلس دبي الرياضي بإعادة نشر الفيديو على حسابه الرسمي.