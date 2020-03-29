شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المحمدي يتحدث عن رحلة 10 مواسم في إنجلترا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب النجم المصري أحمد المحمدي، المحترف ضمن صفوف نادي أستون فيلا، عن سعادته بمرور 10 مواسم على احترافه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» منذ انتقاله موسم 2010 من نادي إنبي إلى سندرلاند.

وقال المحمدي، في حديث مصور نشره الموقع الرسمي لنادي أستون فيلا: «سعيد بتواجدي في إنجلترا للموسم العاشر، أتذكر عند انضمامي لنادي سندرلاند كانت الأجواء صعبة للغاية، نظرا لاختلاف الثقافات واللغة والبعد عن الأهل والأصدقاء ولكنني سرعان ما تأقلمت».

وأضاف: «أنا فخور باستمراري لمدة 10 سنوات هنا وأتطلع لأن تكون 14 أو 15 سنة.. افتخر بأنني أول لاعب مصري يستمر لهذه المدة في إنجلترا».

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وعن الصعود مع أستون فيلا إلى البريميرليج، قال: «أستون فيلا فريق كبير استمر لمدة موسمين في الشامبيونشيب (دوري الدرجة الثانية)، والموسم الماضي كان صعبا للغاية لكننا تمكنا من تحقيق 10 انتصارات متتالية في النهاية حتى تأهلنا للبلاي أوف (دوري تحديد المتأهل) الذي صعد بنا للبريميرليج، اعتقد ان الصعود مع أستون فيلا كانت أفضل لحظات مسيرتي في إنجلترا».

وعن إنهاء مشواره الكروي مع نادي مصري، أجاب المحمدي: «مثلما أصبحت أول لاعب مصري يستمر لمدة 10 سنوات في إنجلترا.. أسعى لأن أكون أول لاعب مصري ينهي مسيرته في إنجلترا».

وأكمل: «سعيد بتواجد لاعبين مصريين في البريميرليج مثل صلاح وتريزيجيه، وحجازي بالشامبيونشيب وأتمنى أن يزداد العدد في المستقبل لينعكس على منتخب مصر، وعلى أي لاعب مصري أو عربي يريد الاحتراف في الدوري الإنجليزي أن يعرف طريق الالتزام ولا غيره لأنه أقصر طريق للنجاح وعليهم أن ينظروا لمسيرة صلاح وتريزيجيه».

وفي نهاية الحوار رد المحمدي على بعض الأسئلة السريعة، قائلا: «والدي أكثر شخص أثر على مسيرتي الكروية.. ستيف بروس أفضل مدرب تعاملت معه في إنجلترا.. أفضل اللاعبين الذين لعبت معهم على المستوى الدولي هم أبوتريكة وبركات وميدو، وحاليا صلاح وتريزيجيه.. وأفضل من لعبت بجوارهم داخل إنجلترا جون تيري وجاك جيريليش المميز جدا.. وأفضل من لعبت ضدهم في إنجلترا هم هازارد وأشلي كول عندما كان في تشيلسي».