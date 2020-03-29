اتحاد الكرة السعودي يستبعد إلغاء الدوري هذا الموسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

استبعد أحد أعضاء ​الاتحاد السعودي لكرة القدم​ فكرة إلغاء ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين​ هذا الموسم بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وسط مخاوف تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وقال المصدر في تصريحات نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إن الدوري سيستأنف بغض النظر عن التوقيت، سواء نهاية الموسم الحالي أو حتى بداية الموسم المقبل مستبعدًا إلغاءه إلا لظروف قاهريه جدًا.

واضاف أن ​الدوري السعودي​ من الدوريات الكبيرة عالية القيمة لذلك لا يمكن إلغاؤه، مشيرًا إلى أن القرارات الحالية بفرض حظر التجول وتعليق المنافسات الرياضية مبدئيًا هي حتى أواخر نيسان/أبريل المقبل وإذا عادت المنافسات فالأندية تحتاج لـ3 أسابيع حتى تستعد للعودة للمباريات وهذا يعني أن يستكمل الدوري خلال شهر رمضان، ومن ثم سينظر كيف ومتى سيكون الموسم المقبل.

ويتوقع المصدر أن الاندية ولاعبي الدوري السعودي سيتعرضون لصعوبات خلال الموسمين المقبلين سواء ماليًا أو حتى تنظيميًا، لأن مخططاتهم السابقة ستتغير بسبب الظرف الذي اجتاح العالم وكرة القدم ليست منفصلة عن بقية العالم.