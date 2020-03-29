اتحاد جدة يوضح حقيقة مفاوضة ثنائي الاهلي المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

نفى أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم نادي ​الاتحاد السعودي​ ما تردد عن تفاوض ناديه مع ثنائي ​الاهلي المصري​ ​حسام عاشور​ و​محمود عبد المنعم كهربا​ لضمهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



واشار دياب في تصريحات تليفزيونية الى ان عاشور صفقة جيدة لأي ناد يرغب في ضمه وذلك لقدراته وخبرته الكبيرة في الملاعب لكن ناديه لم يطلب ضمه حتى الآن وكذلك الامر بالنسبة لـ محمود عبد المنعم كهربا مؤكدا أن الأمر يخص الجهاز الفني فقط .

وكان الأهلي المصري أعلن عدم التجديد لحسام عاشور بنهاية الموسم وعرض عليه الاعتزال مع تنظيم مباراة له والتكفل بمصاريف دورات تدريبية له سواء فنية أو إدارية مع توفير عمل له في قناة النادي إلا أن اللاعب لم يحسم أمره بالاعتزال أو الانتقال لنادي آخر لمواصلة مسيرته كلاعب.