شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يدرس 3 سيناريوهات استعدادا لعودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، عدة خطط للتعامل مع سيناريو عودة الدوري العام خلال الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن إمكانية عودة المسابقة في منتصف مايو المقبل، في ظل التعامل المميز من الدولة مع وباء كورونا والسيطرة عليه حتى الآن.

وقال علاء عبد الغني مدرب المقاولون العرب في تصريحات خاصة، أنه خلال الفترة الحالية تم وضع برنامج تدريبي للاعبين للحفاظ على لياقتهم في منازلهم ببعض التدريبات الفردية والبدنية، وبرنامج خاص للتغذية.

أضاف عبد الغني، أنه في الفترة المقبلة وفي حالة عودة بطولة الدوري العام سيتم وضع برنامج تدريبي للاعبين قبل انطلاق المسابقة بأسبوعين، ففي حالة عودتها في منتصف مايو، سيبدأ الفريق تدريباته في الأول من مايو ليتمكن من استعادة لياقته على النحو الأمثل.

واعتمد الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على جروب الواتس آب فى الاطمئنان على لاعبى الفريق ومتابعة التزامهم بالتعليمات التى وضعها الجهاز الفنى خلال فترة التوقف.

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من جانبه قرر مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، مد تعليق الأنشطة الرياضية داخل قلعة ذئاب الجبل حتى منتصف أبريل المقبل، التزاماً بقرارات مجلس رئاسة الوزراء، كإجراء احترازى لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الرياضى فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى عو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة أنه حال اضطرت الدولة إلى إلغاء الدورى العام يجب اعتماد المراكز الحالية كما هى بالنسبة لفرق المربع الذهبى.

وأضاف عادل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، يجب أن تضمن فرق المربع الذهبى بترتيبها الحالى حقها فى المشاركات الأفريقية والعربية، بالنسبة للأهلى المتصدر والمقاولون صاحب المركز الثانى ثم بيراميدز والزمالك، كما يجب إلغاء الهبوط إلى المظاليم.