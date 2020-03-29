شكرا لقرائتكم تفاصيل عقد وليد سليمان في الأهلي.. 22 مليون صافى واستثناء بند المشاركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" أن وليد سليمان لاعب الاهلي وقع مؤخراً على عقود تجديده مع القلعة الحمراء مقابل 22 مليون جنيه في موسمين خالصة الضرائب، بواقع 11 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يتم استثناء اللاعب من نسبة المشاركة.

ورغم أن وليد سليمان والنادي الأهلي لم يفصحان عن قيمة المبلغ الذى حصل عليه اللاعب عند التجديد إلا أن مصدر في القلعة الحمراء كشف لـ"الخليج 365" عن قيمة العقد وهي 11 مليون جنيه في الموسم الواحد خالصة الضرائب ، موضحاً أن وليد سليمان بات أغلي لاعب في تاريخ الأهلي.

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وقال المصدر أن ما يحصل عليه وليد سليمان حالياً لم يحصل عليه أي لاعب أخر في تاريخ القلعة الحمراء فقد أبلغت لجنة التخطيط للكرة بالنادي وليد سليمان خلال جلسة التفاوض التي جمعتهما الخميس قبل الماضي بمقر النادي بالجزيرة أن عقده بات هو الأعلى في تاريخ النادي.

وأشار المصدر إلى أن لجنة التخطيط كافأت وليد سليمان باعتباره صاحب خبرات طويلة مع القلعة الحمراء ، موضحاً أن عقد وليد سليمان تخطي عقود نجوم انتقلوا للنادي مؤخراً ويتقاضون مبالغ طائلة أبرزهم حسين الشحات وكهربا ورمضان صبحي.