شكرا لقرائتكم الزمالك يحسم مصير حراسة مرماه بهذا القرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسؤولو الزمالك، عدم ضم حارس مرمى جديد فى الموسم المقبل، بعد الترشيحات التى تلقاها النادى الأبيض من عدد من وكلاء اللاعبين بشأن ضم حراس جدد.

ويأتى رفض مسؤولو الزمالك للترشيحات المختلفة بشأن ضم حراس جدد نظرًا لامتلاك الرباعى محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحى، وحال رحيل أحدهم سيتم تصعيد حارس رابع من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء من أجل اكتساب الخبرات.

وكان مسؤولو الزمالك، قد بدأو التفكير فى استبعاد محمد عواد حارس الفريق من حسابات الرحيل عن قلعة ميت عقبة، فى الموسم الجديد، انتظارًا لموقف محمد أبو جبل حارس الفريق الأساسى، حيث قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن أبو جبل لم يصل إليه عرضًا سعوديًا بصورة رسمية فى الفترة الماضية، إلا إنه ليس لديه مانع فى رحيله حال امتلاكه عرضًا مناسبًا له ولنادى الزمالك ونفس الأمر بالنسبة لعواد، إلا إن إدارة القلعة البيضاء ستنتظر عروض الحارس الأساسى للفريق وحال وصول عرضًا مناسبًا سيتم الموافقة عليه وفى هذه الحالة ستغلق إدارة الزمالك الباب أمام رحيل عواد.

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ويمتلك الزمالك، الرباعى محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحى فى حراسة المرمى وتعافى جنش من إصابة وتر أكيلس التى أبعدته عن المشاركة منذ كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت العام الماضى فى مصر، وبذلك أصبح جاهزًا للعودة للمشاركة بصورة أساسية مع الزمالك.

ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية التى قد تمتد مجددًا إلى منتصف أبريل المقبل، وذلك بعدما قرر أيضًا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.