شكرا لقرائتكم بطلة مصر فى كرة السلة بالعزل الصحى بأمريكا بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتواجد نادين السلعاوى محترفة كرة السلة بجامعة نورث كارولينا الأمريكية، فى الولايات المتحدة بالوقت الحالي، نظرا لأنها تدرس وتلعب فى الجامعة المذكورة، ورغم الدراسة عبر الأون لاين فى أمريكا، لكن حفل تخرجها سيكون يوم 8 مايو القادم.

من جانبه، أكد أحمد السعاوى شقيق اللاعبة أن نادين "معزولة" فى المنزل لمدة اسبوعين بأمريكا ، حفاظا على سلامتها وصحتها، فى ظل انتشار الحالات المصابة بفيروس كورونا بأعداد كبيرة هناك.

وتنتظر الأسرة إستئناف رحلات الطيران حتى تستطيع السفر الى امريكا وحضور حفل التخرج لتكون بجانب نادين فى هذه المناسبة .

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دخلت نادين السلعاوى، لاعبة سلة الأهلى المحترفة فى دورى الجامعات الأمريكية، التاريخ بعدما تصدرت قائمة المسجلين التاريخيين للجامعة، وسجلت نادين السلعاوى 10 نقاط فى مباراة واحدة، ليصل مجموع النقاط التى حققتها مع الجامعة الأمريكية UNCG 1912 نقطة كأكثر لاعبة تسجيلا للنقاط فى تاريخ الجامعة .

وسبق لنادين السلعاوى أن حققت ألقابا مميزة مع جامعتها فى دورى الجامعات الأمريكية، حيث وصلت إلى النقطة 1000 مع جامعة "نورث كارولينا جرينسبورو" UNCG، بعدما وصلت إلى النقطة، وكذلك أفضل وافدة فى دورى الجامعات بعد عام واحد من تواجدها فى أمريكا، ليكون ثانى عام لها إنجاز دخول التاريخ بتسجل أكثر عدد من النقاط.

نادين السلعاوى هى أحد أبناء عائلة السلة الأهلاوية، فهى ابنة محمد سيد سليمان السلعوة، أحد نجوم سلة الأهلى فى العصر الذهبى، وشقيقة أحمد السلعاوى لاعب سلة الفريق الأحمر، والمنتخب الوطنى، ودخلت مجال السلة، لتنضم إلى عائلة السلعاوى إحدى عائلات اللعبة فى مصر.