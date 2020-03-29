شكرا لقرائتكم إنبى يحصل موافقة طولان لتسويق نجم المنتخب الأولمبى فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مسؤولو إنبى، على موافقة حلمى طولان، المدير الفنى للفريق، لتسويق أسامة جلال مدافع الفريق والمنتخب الأولمبى، نهاية الموسم الحالى فى حالة تلقيه عروض مناسبة للنادى وله، وذلك بعد إبداء اللاعب رغبة فى خوض تجربة الاحتراف نهاية الموسم الجارى.

وجاء قرار مسئولو إنبى وحلمى طولان، بتسويق أسامة جلال، بعد أن سبق واتفقوا على تأجيل حسم مصيره انتظارا لموقف النشاط الرياضى وما ستسفر عنه الفترة المقبلة من مستجدات بعد تعليق النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يومًا مُجددًا،

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وكان أسامة جلال، قد كشف لمصادر مقربة منهه عن تلقيه عددًا من العروض فى الفترة الماضية، إلا إن مصدر مسؤول بالنادى البترولى أوضح عدم تلقى عروض رسمية حتى الآن وإن مصيره إلى جانب مصير أى لاعب مؤجل تماما خلال الفترة الحالية انتظارا لموقف النشاط الكروى فى مصر بعد تعليقه تجنبا لانتشار فيروس كورونا، وذلك قبل أن يتم الموافقة على تسويق مدافع الفريق البترولى خلال الفترة المقبلة.

وقرر الجهاز الفنى لإنبى، بقيادة حلمى طولان، بالتنسيق مع مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة زكريا السيد، تجميد تدريبات الفريق البترولى حتى نهاية شهر مارس الجارى، قابلة للتجديد وفقًا للمستجدات، وذلك بعد تعليق النشاط الرياضى فى النادى بالكامل سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو تنس الطاولة أو الأكاديميات المختلفة وجاء قرار حلمى طولان المدير الفنى لإنبى بعد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة أسبوع بصورة مبدئية قبل أن يتم تجميد التدريبات تماما لنهاية الشهر الجارى على أن يكون المستجدات وفقا للأحداث المختلفة التى ستشهدها المرحلة المقبلة بشأن فيروس كورونا.

يذكر، أن اتحاد الكرة قرر مد تعليق مسابقة الدورى الممتاز، لمدة 15 يومًا مجددًا حتى يوم 14 من أبريل المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.