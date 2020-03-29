عصام الحضري: «نادم على الهروب من الأهلي واللعب للزمالك».. ويوجه رسالة لـ كهربا بعد انتهاء ارتباطه بنجلته

أطلق حارس مرمى منتخب مصر السابق، عصام الحضري، عدداً من التصريحات الصادمة، والتي كانت حول هروبه من النادي الأهلي، فضلاً عن كواليس المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأعرب الحضري، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، عن ندمه الشديد على الهروب من النادي الأهلي من أجل خوض تجربة الاحتراف في نادي سيون السويسري، بعدما خاض مع القلعة الحمراء 14 موسماً.

وقال الحضري: "قرار الهروب من الأهلي كان خاطئاً.. الزمن لو عاد بي لن أكرر ذلك التصرف مرة أخرى".

وأضاف أن انضمامه إلى نادي الزمالك في موسم 2010 - 2011 "كان قراراً خاطئاً"، موضحاً أنه لم يكن موفقاً في تلك الفترة.

وأكد الحارس التاريخي لمنتخب مصر، أنه لا يحتسب فترة لعبه لنادي الزمالك في موسم (2010-2011)، مشيرا إلى أنه لم يُوفق خلال الأربعة أشهر التي قضاهم بين أسوار القلعة البيضاء.

وقال الحضري في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس": "انتقلت للزمالك كلاعب محترف، ولعبت له مدة أربعة أشهر لكني لم أُوفق".

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وأضاف: "لم تكن الظروف جيدة وقتها وغاب الاستقرار عن نادي الزمالك، وكان الفريق دون المستوى الذي يؤهله للفوز ببطولة الدوري".

وأكمل: "على المستوى الفني، لم أُوفق في الأربع أو خمس مباريات التي لعبتها مع الزمالك، وشعرت أنه سيكون هناك مشاكل، فرحلت إلى المريخ السوداني بعد إيقافي في الدوري المصري من الفيفا لمدة 4 شهور". حسبما نشر موقع "مصراوي".

وأتم صاحب الـ47 عاما قائلا: "أطلب محو الأربعة أشهر التي قضيتهم في الزمالك من تاريخي لأنني لم أوفق ولم أستكمل عقدي، لذلك أعتبر فترة لعبي للزمالك غير حسوبة، مع كامل احترامه للنادي وجماهيره".

كما وجه الحضري رسالة للاعب الأهلي، محمود عبدالمنعم كهربا، عقب انتهاء ارتباطه بنجلته خلال الفترة الماضية.

وقال الحضري: "أطلب من كهربا دائما بالتركيز داخل الملعب والحرص على تقديم أداء جيد في المباريات".

كما طلب الحضري من كهربا عدم التفكير في القضية المثارة بين الأهلي والزمالك بشأنه، والكف عن إثارة أي أزمة خلال المباريات.