شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى.. 10 قذائف أطلقها السد العالى فى الساعات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الأخيرة ظهور عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى السابق، فى لقاء تليفزيونى، وأثار اللاعب الجدل بعد التصريحات التى خرج بها، والتى يمكن أن تسمى "قذائف" فى ظل توقيتها.

التصريحات هى..

1- لم أعتزل كرة القدم حتى الآن

2- ابتعدت عن إكرامى والشناوى بسبب السحر

3- زكى عبد الفتاح وبوب برادلى فضحوا المنتخب ولم يكونوا يستحقوا أن يتولوا تدريب المنتخب

4- بكيت بعد علمى أننى الحارس الثالث فى أمم أفريقيا بالجابون

5- قلت لأحمد ناجى "إنت مالك" عندما قال لى "فك بوزك"

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6- قلت لأبو ريدة : مصلحة مصر إنى ألعب لأن إكرامى والشناوى مش هيقدروا يتحملوا الضغط، وحراس المرمى مش بيحبوا بعض.

7- أزمات ومشاكل حراس المرمى من أيام البطل وشوبير وإكرامى الكبير

8- فى الملعب مبحبش غير نفسى

9- روحت الأهلى على شوبير والحمد لله بطل وتوليت حراسة المرمى من بعده وأصبحت رقم واحد فى مصر.

10- مفيش حد يقدر يقعدنى غير ربنا.. ومحمد الشناوى كان موجود معايا قبل انضمامه للأهلى وكان ترتيبه الرابع، وعندما جاء الأهلى لم يكن فى الصورة

كان عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق كشف عن حقيقة الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة على منصب العضوية قائلا : " ليه لا .. نفكر"، وأكد أسطورة حراسة المرمى في مصر وأفريقيا "هفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وسأدرس الأمر".