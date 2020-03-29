شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجدد طلب مستحقاته فى اتحاد الكرة من خلال وزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مسؤولو الزمالك طلب المستحقات المالية الخاصة بالنادى الأبيض لدى اتحاد الكرة، والتى أرسلها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إلى قلعة ميت عقبة عبر الاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث سيقوم النادى الأبيض بمخاطبة وزارة الشباب والرياضة للحصول على تلك المستحقات.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن خزينة الاتحاد استقبلت مبلغ 275 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من مستحقات نادي الزمالك من مشاركته بدوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية الماضية، وأنه تم إيداع المبلغ بخزينة اتحاد الكرة من مديونيات نادى الزمالك، وأن هناك اتفاقا بين الاتحاد والزمالك بالحصول على متأخرات الزمالك من المستحقات الخاصة لهم من الاتحاد الأفريقى، وهذا ما تم بعد قيد اللاعبين في يناير الماضي.

كما أوضح مسئولو اتحاد الكرة حقيقة وصول خطاب من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لمطالبة الجبلاية بعدم تأخير نادى الزمالك مستحقاته المالية التى يرسلها الكاف بعد تأهل الأبيض لنصف نهائى دورى الأبطال، وأوضح اتحاد الكرة أن الكاف لم يرسل أى خطابات فى هذا الشأن، وأن خصم مستحقات الجبلاية لدى الزمالك من فلوس الكاف يأتى بناء على التعهد الذى وقعه المدير المالى بالنادى الأبيض، بأن يتم خصم مستحقات الزمالك لدى كاف لحل أزمة ديون الزمالك حتى يتم السماح له بقيد لاعبيه محليا وأفريقيا خاصة وأن جميع الأندية سددت مستحقاتها المتأخرة للجبلاية.

ويرفض مسؤولو الزمالك تلك المسألة التى أوضحها الاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث طالبت الإدارة البيضاء بالحصول على مستحقات النادى القادمة من الكاف حتى يتوفر سيولة مالية لسداد عدد من الالتزامات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض.