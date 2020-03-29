شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستفسر من فخر الدين بن يوسف عن حقيقة العروض المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مسئولو النادى الإسماعيلى اتصالاً هاتفياً بالتونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الدراويش الموجود حاليا فى تونس لتنفيذ برنامجه العلاجى، للاستفسار عن حقيقة العروض المحلية التى وصلته من أندية الزمالك والاتحاد السكندرى والجونة، وأكد فخر الدين بن يوسف لمسئولى ناديه أنه لم يلتق أية عروض فى الآونة الأخيرة وأنه ملتزم بتنفيذ تعاقده مع الدراويش لنهاية الموسم .

وكان مجلس إدارة النادى الاسماعيلى قد رحب بتمديد تعاقد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق، بعد تألقه مع الدراويش منذ انضمامه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وغادر التونسى فخر الدين بن يوسف إلى بلاده لقضاء الإجازة التى حصل عليها هناك للتعافى من إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية والتى تصيب بها خلال مباراة الجونة بالدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وقال طبيب الدراويش إن اللاعب يحتاج لفترة من 3 أسابيع لشهر للتعافى من الإصابة.

وشارك التونسى فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى فى دعم بلاده لمواجهة فيروس كورونا الخطير الذى أصبح وباءً عالمياً بعد إعلان منظمة الصحة العالمية.

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ورفع الجناح التونسى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2013 مع الصفاقسى التونسي، فى عام اختير خلاله لاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدورى التونسى مرتين، مرة مع الصفاقسى موسم 2012-13 وأخرى مع الترجى التونسى موسم 2016-17، وعلى المستوى الدولى ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح فى تسجيل 6 أهداف، وشارك فى كأس العالم بروسيا ونجح فى التسجيل مرة والصناعة أخرى.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب فى الدورى المصرى، بينما ارتدى قميص الترجى والصفاقسي، وشارك فخر الدين بن يوسف فى 21 مباراة الموسم الماضى مع الاتفاق ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.