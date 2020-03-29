شكرا لقرائتكم خبر عن يوميات لاعب فى الحجر المنزلى.. عملاق السلة: قاعد فى البيت بساعد المدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان مجلس الوزراء تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجوال من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، يجد أى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحرص ”الخليج 365” على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون أثناء تواجدهم فى المنزل.

نجم اليوم هو حمد فتحى لاعب فريق كرة السلة بنادى الاتصالات .

أكد حمد فتحى لاعب فريق كرة السلة بنادى الاتصالات أن فترة توقف النشاط مع حظر التجوال أصابته بالملل، فى ظل ملازمته المنزل وعدم الخروج منه قائلا، "والله قاعد فى البيت وحاجة ملل " .

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وأضاف عملاق السلة أنه إذا تطلب الأمر للخروج وتلبية متطلبات المنزل، وعندما يعود لا يقابل أحدا من المنزل، ويسرع لأخذ حمام ساخن وتغيير ملابسه، حتى لا يعرض حياة أسرته لأى مخاطرة .

وكشف اللاعب أن والدته تقيم معه فى نفس الشقة، لذا يكون القلق أقل، وبالتالى فهو يطمئن عليها فى كل الأوقات، وبالنسبة لزوجته فيساعدها فى أعمال المنزل .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن فى مؤتمر صحفى عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.