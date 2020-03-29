المحمدي: هازارد أفضل من لعبت ضده.. ولن أنهي مسيرتي في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

تحدث أحمد المحمدي، لاعب آستون فيلا وقائد المنتخب المصري عن أهم لحظة عاشها خلال 10 سنوات قضاها في إنجلترا، إلى جانب أفضل لاعب دولي لعب معه وضده وأفضل مدرب.

وأكمل المحمدي 10 سنوات احترافية في إنجلترا، بدأها مع سندرلاند ثم هال سيتي ونها إلى آستون فيلا.

وخلال مقطع فيديو نشره النادي الإنجليزي قال المحمدي: "أتذكر يومي الأول هنا في إنجلترا، سندرلاند كان أول نادي لعبت له".

وأضاف: "كانت بالنسبة لي لحظة صعبة، أتيت من بلد مختلفة، عادات وتقاليد مختلفة، اختلاف الطقس، غياب العائلة والأصدقاء، وعامل اللغة".

وتابع: "تعودت مع مرور الأيام، تغلبت على تلك الصعوبات، فخور بما حققته، آمل أن استمر هنا 4-5 سنوات أخرى، أصبحت أول لاعب مصري يقضي 10 سنوات احترافية في إنجلترا".

وواصل: "السنة الماضية كانت تجربة كبيرة، بالنسبة لي كانت العودة للدوري الممتاز مع آستون فيلا لحظة فارقة في مشواري".

وأردف: "مباراة بلاي أوف في ويمبلي كانت من أفضل الأيام في حياتي، الصعود إلى أفضل دوري في العالم مع نادي كبير".

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وبسؤاله عن إنهاء مسيرته الكروية في مصر، قال المحمدي: "طموحي إنهاء مسيرتي الكروية في انجلترا، لأصبح أول لاعب مصري ينهي مسيرته في انجلترا".

وعن تواجد المصريين في الدوري الإنجليزي باختلاف درجاته رد قائد المنتخب الوطني: "وجود اللاعبين المصريين ميزة جيدة، لدينا حاليًا محمد صلاح، محمود تريزيجيه وأحمد حجازي، بالتأكيد عامل إيجابي للكرة المصرية وللمنتخب".

وعن نصيحته للاعبين صغار السن قال المحمدي: "الالتزام أهم ميزة يجب أن يتحلى بها، التزام اللاعب هو الذي سيقوده لمراحل أفضل".

وعن أكتر شخص أثّر في مسيرته أجاب لاعب فيلا: "والدي أكثر وأهم شخص وقف بجانبي".

أفضل مدرب؟ قال المحمدي: ستيف بروس، مدرب قدير، أحترمه وأقدره، هو من أحضرني إلى إنجلترا مع سندرلاند".

أفضل لاعب دولي لعبت معه؟ قال لاعب فيلا: "هناك محمد بركات، محمد أبو تريكة، أحمد حسام ميدو، محمد صلاح، محمود تريزيجيه، لا أستطيع تمييز لاعب على آخر".

وعن أفضل لاعب لعبت معه في انجلترا، قال لاعب المنتخب الوطني: " هناك جون تيري، وجاك جريليش.. جاك مميز جدا ويصنع الفارق".

وعن أفضل لاعب لعبت ضده، أجاب المحمدي: "إيدين هازارد، لاعب تشيلسي السابق، هو مميز جدأ ولاعب على أعلى مستوى ومهاري جدا، هناك أيضًا آشلي كول".