"اقتراح مثير للسخرية".. السيتي يعلن موقفه من إلغاء بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد نادي مانشستر سيتي رغبته في استكمال منافسات بريميرليج خلال هذا الموسم، لكن بشرط وهو انتهاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب مسئول كبير بنادي مانشستر سيتي فإن إدارة ناديه ترحب باستكمال الدوري الإنجليزي لكن بعد التأكد من القضاء على الفيروس.

وأضاف المصدر في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية :"أي اقتراح لإلغاء الموسم مثير للسخرية، لكن صحة لاعبينا وموظفينا ومشجعينا يجب أن تكون ضمن أولوياتنا".

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وتابع :"لن نعود للعب وخوض المباريات حتى يتضح لنا أن تهديد الفيروس قد انتهى بشكل كانل".

وكانت عدة تقارير صحفية بريطانية قالت إن رابطة الدوري الإنجليزي قد تتخذ قرارًا باستئناف المسابقات المحلية لكن خلف الأبواب المغقلة أي منع الجماهير من الحضور.

رابطة الدوري الإنجليزي كانت قد أعلنت عدم استنئاف النشاط في 30 أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا والذي أصاب العديد من الرياضيين في الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة الترتيب برصيد 82 نقطة حيث يحتاج "الريدز" للحصول على ست نقاط من أجل التتويج بالدوري الذي لم يحققه منذ 30 عامًا.