"ننتظر موافقة فايلر".. عضو الأهلي يوضح موقف تطوير التتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:
أكد محمد جمال الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنهم في حاجة أولا لموافقة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني على نقل تدريبات الفريق لملعب آخر من أجل تغيير أرضية ملعب التتش.
وشهدت الفترة الأخيرة مطالب بضرورة تغيير أرضية التتش التي يتدرب عليها النادي الأهلي بسبب سوء حالتها.
وقال الجارحي، من خلال حسابه على "إنستجرام" "تغيير أضية ملعب التتش يحتاج ٥ أشهر".
وواصل: "يجب أن يوافق المدير الفني للفريق على مسألة نقل التدريبات، إذا وافق، فنحن جاهزون، وهذا ما نريده".
ورداً على لماذا لا يستفيد الأهلي من خبرات مصطفى مراد فهمي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي الأسبق قال الجارحي: "كنا نتحدث في هذا الأمر".
واختتم: "رأي الشخصي، اتحاد الكرة في الانتخابات المقبل في سبتمبر يحتاج لشخصية بحجم وقيمة مصطفى مراد فهمي".
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