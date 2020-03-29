"الخطيب يتابع بنفسه".. عضو الأهلي يرد على ملف مؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

أكد محمد جمال الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي يتابع بشكل شخصي ملف مؤمن زكريا لاعب الفريق السابق وكل ما يتعلق بتكاليف علاج مرضه.

وظهر مؤمن زكريا مؤخرا وصرح "عندي كلام كتير" وذلك اثناء تعقيبه لقناة "أون تايم سبورتس ١" على حالته الصحية.

وقال الجارحي من خلال حسابه على "انستجرام" "النادي الأهلي قام بصرف مبلغ لمؤمن زكريا يخص علاجه بعد موافقة الجهة الإدارية".

وتابع "الخطيب شخصياً يتابع ملف مؤمن زكريا".

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وسبق وصرح مصدر في النادي الأهلي، أنه تم صرف مبلغ ٦٠٠ ألف جنيه والتي تخص جزء من تكاليف علاج مؤمن زكريا.

وأكمل "بالنسبة لي، الخطيب ومتعب وحسام حسن هم الأفضل في خط الهجوم تاريخياً، وحالياً لا يوجد مهاجم مفضل لي".

واستمر "لا أشجع سوى الأهلي، وفي أوروبا حاليا نشجع ليفربول من أجل محمد صلاح، وكريستيانو رونالدو وميسي هما الأفضل بالنسبة لي أوروبياً".

واختتم "إن شاء الله نحصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا".

ونجح الأهلي في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يواجه الوداد المغربي.