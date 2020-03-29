محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
يحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر على التواصل مع لاعبيه المحترفين خلال فترة العزل الصحي التي يلتزم بها جميع اللاعبين في معظم أنحاء أوروبا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وعلم الخليج 365 أن التونسي أنيس الشعلالي مدرب الأحمال البدنية أعطى بعض النصائح للاعبين من أجل إرشادهم بالتدريبات اليومية التي يجب تأديتها في منازلهم، في ظل توقف النشاط الرياضي.
ويتواصل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري بشكل دائم مع اللاعبين المحترفين.
كان البدري استدعى كلا من محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد حجازي، مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، نأحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، ومحمود حسن تريزيجيه، جناح أستون فيلا الإنجليزي، إلى قائمة المنتخب لمعسكر مارس، قبل أن يتم إلغاؤه بسبب فيروس كورونا.
كان منتخب مصر يستعد لمواجهة توجو يومي 26 و29 مارس في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، إذ يحتل المنتخب حاليا المركز الثالث في المجموعة السابعة بعدما جمع نقطتين فقط من مباراتين بالتعادل مع كينيا وجزر القمر بأول جولتين.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. إرشادات خاصة من منتخب مصر للمحترفين خلال العزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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