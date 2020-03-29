تقارير: 23 يوليو هو الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قالت تقارير صحفية، إن الثالث والعشرين من شهر يوليو 2021 قد يكون الموعد الجديد لحفل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وكان من المقرر أن تقام دولة الألعاب الأولمبية خلال العام الجاري، ولكن اضطرت اللجنة المنظمة بالاتفاق مع الاتحاد الياباني لكرة القدم لتأجيل انطلاق البطولة للعام المقبل، بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19) الذي انتشر في جميع أنحاء العالم وتسبب في وفاة الآلاف.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" فإن منظمو الأولمبياد يدرسون اختيار 23 يوليو من العام المقبل موعدًا لحفل الافتتاح.

كما أكدت هيئة الإذاعة اليابانية NHK، أن القرار النهائي للجنة الأولمبية الدولية سيتم اتخاذه خلال الأسابيع المقبلة، إلا أن بعض التسريبات أشارت إلى أن الموعد المذكور هو الذي تم الاتفاق عليه.

جدير بالذكر أن يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، سبق وألمح إلى إقامة الدورة الأولمبية صيف العام المقبل (خلال الفترة بين يونيو وسبتمبر) وليس في فصل الخريف.