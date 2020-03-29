"الوضع خرج عن السطيرة".. مدافع إنتر يهاجم الاتحاد الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

انتقد دييجو جودين، لاعب إنتر ميلان الايطالي، تعامل مسئولو كرة القدم في إيطاليا مع فيروس كورونا (كوفيد 19)، لافتًا إلى أن اللاعبين تعرضوا للخطر حتى اللحظات الأخيرة.

وانتشر فيروس كورونا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وتعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تضررا من الوباء الذي تسبب في مقتل ما يزيد على 8 آلاف شخص.

ولم يتوقف الدوري الإيطالي رسميًا حتى التاسع من مارس، عندما دخلت إيطاليا في حالة حجر صحي كامل، وبناء عليه اضطرت السلطات الايطالية تعليق كافة الأنشطة ومنها المجال الرياضي حتى إشعار آخر.

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وخلال تصريحات لشبكة ESPN قال جودين: "لقد تعرضنا للخطر حتى اللحظة الأخيرة".

وأضاف: "المسئولون اختاروا مواصلة اللعب، حتى خرج الوضع عن السيطرة وانهار النظام الصحي".

وتابع: "واصلنا اللعب لعدة أسابيع ، واصلنا التدريب ولعبنا خلف أبواب مغلقة حتى اختبار روجاني الإيجابي (لاعب يوفنتوس)، في تلك المرحلة فقط قرروا إيقاف النشاط".

وأتم لاعب إنتر ميلان: "من المؤكد أن هناك لاعبين آخرين كانوا سيصابون، ومن أجل تجنب المخاطرة ، وضعونا جميعًا في الحجر الصحي".