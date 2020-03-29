الخليج 365 يكشف.. هل تعرض مدافع ليفربول للإصابة بفيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يلتزم لاعبو ليفربول الإنجليزي وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح بفترة العزل المنزلي التي فرضها النادي موخرا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وعلم الخليج 365 أن لاعبو ليفربول خضعوا لكشف طبي قبل فترة الحجر المنزلي، وهو ما أثبت سلامتهم من الإصابة بالفيروس الذي يهدد العالم وأسقط الكثير من الضحايا.

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ولا صحة للتقارير التي زعمت تعرض المدافع الكاميروني جويل ماتيب للإصابة بفيروس كورونا.

وكانت تقارير صحفية انجليزية كشفت أن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من الممكن أن تعود في شهر يوليو، على أن تقام المباريات بدون جمهور وتنتهي خلال شهر إلى 6 أسابيع.

ويأمل ليفربول في عودة بريميرليج وعدم إلغاء المسابقة، ليتمكن رفاق صلاح من تحقيق اللقب بعد 30 سنة من الغياب حيث لا يفصله عن حسم المنافسات حسابيًا إلى 6 نقاط فقط.