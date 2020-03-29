لاعب ليفربول السابق: يجب إكمال موسم بريميرليج "مهما حدث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قال بول إينس لاعب ليفربول ومانشستر يونايتد الأسبق، إن الاتحاد الإنجليزي في وضع صعب، لافتًا إلى أنه يجب إكمال موسم بريميرليج مهما حدث.

ويعد ليفربول على بعد خطوات قليلة من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 30 عامًا، حيث يتصدر الريدز جدول ترتيب بريمرليج برصيد 82 نقطة (بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني)، ويتبقى له 6 نقاط فقط للفوز باللقب.

يقول إينس في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "إنه وضع صعب لأنه لا يمكنك إرضاء الجميع".

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وأضاف: "هل يمكنك تخيل الانتظار 30 عامًا، وعندما تكون على مشارف منصة التتويج، يُلغى الموسم !؟".

وتابع: "يجب إكمال الموسم مهما حدث، حتى وإن تم في مايو أو يونيو، لم يتبق سوى 9 مباريات، سواء أقيمت خلف أبواب مغلقة أم لا ، فهذا أمر يقرره المسئولون".

جدير بالذكر أن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، منع استكمال المنافسات الرياضية في جميع أنحاء العالم، ومن بينهما إنجلترا التي اتخذت قرارا مؤخرا بتمديد فترة تعليق الأنشطة الرياضية حتى نهاية شهر أبريل المقبل.