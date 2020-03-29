محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
ذكرت تقارير صحفية تركية، أن نادي بشكتاش يسعى للاحتفاظ بخدمات الدولي المصري محمد النني والمعار من صفوف آرسنال الإنجليزي.
صحيفة "Fotomaç" التركية ذكرت أن إدارة بيشكتاش لا تستطيع في الوقت الحالي تفعيل بند الشراء المتواجد في عقد النني نظرًا لارتفاع المقابل المادي.
وأضافت الصحيفة التركية أن الخطوة المقبلة من إدارة بشكتاش هيّ الحفاظ على النني عن طريق تجديد الإعارة لموسم آخر في ظل أن المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا لا يضع الدولي المصري ضمن خططه المستقبيلة في الموسم المقبل.
النني كان قد انتقل إلى صفوف بشكتاش مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي مقابل دفع 18 مليون يورو.
في المقابل، قالت صحيفة "haber365" التركية، إن بشكتاش سيجد صعوبة في الاحتفاظ بالنني نظرًا لوجود اهتمام إنجليزي بضم صاحب الـ27 عامًا.
وبحسب الصحيفة فإن النني جذب انتباه أحد الأندية الإنجليزية دون ذكر اسم النادي الذي يرغب في استقدام لاعب وسط "الجانرز".
جدير بالذكر أن النني خاض 28 مباراة بقميص بشكتاش بواقع 2350 دقيقة ليصنع هدفين دون أن يسجل.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم الاهتمام الإنجليزي بضمه.. محاولة من بشكتاش للاحتفاظ بالنني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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