إصابة رئيس نادى أمريكي بكورونا

أعلن نادي نيويورك نيكس الأمريكي لكرة السلة، إصابة مالكه جيم دولان بفيروس كورونا. وقال نادي نيويورك نيكس الأمريكي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مالكه جيم دولان أصيب بفيروس كورونا. مالكه جيم دولان أصيب بفيروس كورونا. وأضاف النادي الأمريكي، أن جيم دولان يعاني من أعراض بسيطة، ويخضع للعزل الصحي حاليا، للتعافي من فيروس كورونا. حاليا، للتعافي من فيروس كورونا. وكانت رابطة كرة السلة الأمريكية للمحترفين، أعلنت مؤخرا إيقاف مسابقة الدوري، بسبب تفشي فيروس كورونا في الملاعب. يذكر أن فيروس كورونا تسبب مؤخرا في إيقاف الأنشطة الرياضية، في معظم دول العالم.

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