صراع لندني لضم حارس مرمى بيرنلي

يدخل فريقا تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في صراع على ضم نيك بوب، حارس مرمى فريق بيرنلي الإنجليزي.

وقال موقع "فوتبول لندن" أن نيك بوب صار هدف لكل من تشيلسي وتوتنهام، حيث يسعى الفريقان لتدعيم

مركز حراسة المرمى في الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن توتنهام يسعى أن يكون بوب بديلاً للحارس الفرنسي هوجو لوريس، والذي يعاني من إهتزاز في المستوى

ححيث فشل في الحفظ على نظافة شباكه لأكثر من مباراتين.

وعلى الجانب الأخر فإن تشيلسي يسعى لضم بوب بعد أن فقد المدير الفني للبلوز فرانك لامبارد، ثقته في حارس مرماه كيبا، وبات النادي اللندني يبحث في الفترة الأخيرة عن التعاقد مع حارس مميز.