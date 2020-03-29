تشافي يكشف سبب فشل مفاوضات تدريبه برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري الحالي ونجم برشلونة السابق، سبب فشل مفاوضات توليه المسئولية الفنية للفريق الكتالوني.
وكانت العديد من الأخبار تم تداولها عقب إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب برشلونة، عن إمكانية تولي تشافي المهمةالفنية للفريق الكتالوني، إلا أن المفاوضات لم تكتمل ليتولى كيكي سيتين منصب المدير الفني.
وقال تشافي خلال حواره مع صحيفة La Vanguardia الإسبانية أنه كان يريد العودةإلى برشلونة مرة أخرى وسط حماس كبير لتلك الخطورة، مشيراً إلى إنه كان يرغب بتولي المهمة الفنية للفريق الكتالوني.
واوضح "سبب فشل مفاوضات تدريب برشلونة، إنني لست صاحب القرار النهائي داخل غرفة اللاعبين، فأنا أريد أن أتولى مشروع يبدأ من الصفر، والقيام بمهمتي الفنية على الوجه الأمثل".
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