مدرب الترسانة يتنازل عن نصف راتبه

قرر شاكر عبد الفتاح المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الترسانة التنازل عن نصف راتبه للنادي، خاصة مع تعليق النشاط الرياضي في الوقت الحالي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتولي شاكر عبد الفتاح المدير الفني للترسانة قيادة الفريق خلفا لمحمد صلاح المدير الحالي للنجوم وتولى العديد من المدربين مهام تدريب الشواكيش هذا الموسم وهم علاء ميهوب ثم احمد كشري ومحمد

صلاح وأخيرًا شاكر عبد الفتاح .

ويحتل نادي الترسانة المركز الحادي عشر في دوري القسم الثاني من مجموعة القاهرة والقناة برصيد 15 نقطة، جمعهما من 17 مباراة حقق الفوز في ثلاثة وتعادل في سته وتلقى الهزيمة في ثمانية .