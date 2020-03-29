كوليبالي يقترب من الانضمام إلى باريس سان جيرمان

اقترب الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي، ظهير نابولي الإيطالي، من الانتقال خلال الفترة المقبلة إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

كانت العديد من الأندية أبدت اهتمامًا بضم النجم السنغالي، الذي أعلن عن رغبته في الرحيل عن صفوف نابولي، وهو ما جعل العديد من الأندية

تبدأ مفاوضاتها لضم كوليبالي.

قالت شبكة ESPN أن كوليبالي على وشك الرحيل عن صفوف نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأن نادي باريس سان جيرمان يجهز عرضًا ماليًا مناسبًا لضم اللاعب.

وأشار ت إلى أن كوليبالي قام أخيراً باستئجار شقة في باريس وهو ما يعزز أخبار رحيله عن نابولي، خصوصًا مع وجود تقارير صحفية إيطالية أشارت إلى توصل المدير الرياضي لباريس سان جيرمان إلى اتفاق مع كوليبالي.

يذكر أن اسم كوليبالي ارتبط في الفترة الأخيرة بالانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يقرر باريس سان جيرمان دخول الصفقة بقوة.