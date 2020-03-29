مفاجأة .. اتحاد الكرة أخطر المناطق بصرف مستحقات الحكام بلائحة "سمير عثمان"

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن مسئولي الجبلاية وافقوا بصرف بدلات الحكام باللائحة التي اعتمدت في وجود سمير عثمان رئيسًا للجنة قبل بداية الموسم الحالي.

قال المصدر: "اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة اعتمد اللائحة، وخاطب

المناطق للصرف وفقًا لها، وبالفعل تم صرف مستحقات الحكام في مراحل القطاعات والناشئين بجانب القسم الرابع وفق هذه اللائحة".

وتابع: "اتحاد الكرة يتحمل مستحقات الحكام في الأقسام الثلاثة الأولى

الدوري الممتاز والممتاز ب والقسم الثالث، بجانب مباريات كأس مصر بداية من دور الـ16 للبطولة".

وواصل: "أما الأندية فتتحمل القسم الرابع والقطاعات والناشئين، وتم صرف مستحقات الحكام في هذه المراحل وفق اللائحة التي اعتمدت في عهد سمير عثمان".

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الجدير بالذكر أن اللائحة التي اعتمدها اللواء ثروت سويلم جاءت كالتالي: