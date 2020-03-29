كشف مصدر باتحاد الكرة، أن مسئولي الجبلاية وافقوا بصرف بدلات الحكام باللائحة التي اعتمدت في وجود سمير عثمان رئيسًا للجنة قبل بداية الموسم الحالي.
قال المصدر: "اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة اعتمد اللائحة، وخاطبالمناطق للصرف وفقًا لها، وبالفعل تم صرف مستحقات الحكام في مراحل القطاعات والناشئين بجانب القسم الرابع وفق هذه اللائحة".
وتابع: "اتحاد الكرة يتحمل مستحقات الحكام في الأقسام الثلاثة الأولىالدوري الممتاز والممتاز ب والقسم الثالث، بجانب مباريات كأس مصر بداية من دور الـ16 للبطولة".
وواصل: "أما الأندية فتتحمل القسم الرابع والقطاعات والناشئين، وتم صرف مستحقات الحكام في هذه المراحل وفق اللائحة التي اعتمدت في عهد سمير عثمان".
الجدير بالذكر أن اللائحة التي اعتمدها اللواء ثروت سويلم جاءت كالتالي:
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة .. اتحاد الكرة أخطر المناطق بصرف مستحقات الحكام بلائحة "سمير عثمان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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