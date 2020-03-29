قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، إطلاق مبادرة تحمل عنوان "بطولتنا سلامتكم"، وذلك في إطار التوعية المجتمعية للحد من تفشي فيروس كورونا الغامض المنتشر عالمياً. وتهدف المبادرة إلى المساهمة في توعية جميع أفراد المجتمع الإماراتي نحو الالتزام بالتعليمات للحفاظ والوقاية على السلامة المجتمعية من الفيروس المستجد. جميع أفراد المجتمع الإماراتي نحو الالتزام بالتعليمات للحفاظ والوقاية على السلامة المجتمعية من الفيروس المستجد. Advertisements وجاءت مبادرة اتحاد الكرة الإماراتي في ظل توقف الأنشطة الأنشطة الرياضية في العديد من بلدان العالم، لحث أفراد المجتمع على التكاتف لمواجهة الفيروس الذي يهدد سلامة الجميع. ودعا الشيخ راشد النعيمي رئيس الاتحاد، جميع الرياضيين للمشاركة في المبادرة عبر هاشتاج بطولتنا سلامتكم، وحث أفراد المجتمع على الالتزام بالتعليمات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الإماراتي يطلق مبادرة لمواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.