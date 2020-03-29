مانشستر سيتي يدخل في الصراع لضم مارتينيز

دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الصراع لضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم أنتر ميلان الإيطالي، للظفر بخدماته خلال فترة الإنتقالات المقبلة.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن مانشستر سيتي دخل في صراع ضم مارتينيز ليكون خليفة للمهاجم سيرجيو أجويرو.

وأشارت "بعد التكهنات حول رغبة

أجويرو في الرحيل في حالة تنفيذ عقوبة الإتحاد الاوروبي ضد السيتي بمنعه من المشاركة في البطولات الأوروبية لموسمين، بدا الفريق الإنجليزي في البحث عن مهاجم قوي ليخلف أجويرو في خط الهجوم".

وتابعت "كما ان عقد أجويرو ينتهي مع السيتي في 2021، مما يجعل إدارة الفريق حريصة على تأمين بديل مناسب، خوفًا من رحيل الاعب أو فشل تجديد عقده".

يذكر أن لاوتارو مارتينيز يقدم مستوى مميز مع إنتر ميلان، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية مثل برشلونة وريال مدريد، واللذا سيدخلان صراع مع مانشستر سيتي لضم اللاعب.