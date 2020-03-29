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دييجو كوستا على رادار روما

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 أصبح الإسباني دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد، ضمن اهتمامات فريق روما الإيطالي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

 قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن نادي روما الإيطالي يسعى لضم دييجو كوستا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن أبدى المدير الفني لفريق

الذئاب اهتمامًا بتعزيز خط الهجوم عن طريق ضم نجم أتلتيكو مدريد.

 وأوضحت الصحيفة أن إدارة أتلتيكو مدريد لا تمانع في رحيل كوستا، حال وصول عرض مالي مناسب.

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يذكر أن دييجو كوستا بدأ

مسيرته الاحترافية مع براجا البرتغالي ثم انتقل في 2007 إلى أتلتيكو مدريد، وقضى فترات عدة إعارة في سيلتا فيجو وبلد الوليد ورايو فاليكانو.

 واستقر بعد ذلك في أتلتيكو مدريد وقدم مستوى مميزًا مع الفريق جعله مطمعًا للأندية الأوروبية، وانتقل في 2014 إلى الإنجليزي، قبل أن يعود في شتاء 2018 إلى الروخيبلانكوس.

 

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