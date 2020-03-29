عاجل.. حقيقة إصابة نجم برشلونة بفيروس كورونا

الأحد 29 مارس 2020

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكدت وجود إشتباه في إصابة نجم برشلونة الإسباني السابق بفيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 "



وفي التفاصيل فإن حارس المرمى التركي السابق روشتو رتشبر الذي دافع عن ألوان البلوجرانا بين عامي 2004 و2006 شعر يوم أمس بحالة من الإعياء الشديد ما جعل زوجته إسيل رتشبر تأخذه إلى المستشفى القريبة من منزله.

وكتبت زوجه الحارس التركي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن كل شيء كان على مايرام وكنا نتحدث بصورة طبيعية للغاية لكن الأعراض ظهرت على روشتو بصورة سريعة للغاية .

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وأضافت " الجميع في المنزل يشعر بصدمة كبيرة جراء ما حدث وفور وصولنا إلى المستشفى وإجراء التحاليل الطبية تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" وخضع جميع أفراد الأسرة الذين تعاملوا معه للتحاليل.

وأنهت " العينات قد ظهرت بالفعل وبالنسبة لي ولطفلينا فالنتيجة جاءت سلبية وننتظر ما سيحدث في المستقبل ونرجو من الله أن يستفيق رتشبر من تلك الحالة.

يذكر أن رتشبر البالغ من العمر 46 عاماً قد دافع عن ألوان منتخب بلاده تركيا في الفترة من عام 1994 إلى عام 2012 ودافع عن ألوان برشلونة الإسباني قبل أن ينهي مسيرته في عام 2012 بنادي بشكتاش التركي.