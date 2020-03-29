الامارات | غرباء في زمن كورونا: لاعبون أجانب يفتقدون عائلاتهم وكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن غرباء في زمن كورونا: لاعبون أجانب يفتقدون عائلاتهم وكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جذبت كرة القدم مواهب من حول العالم، تركت بلدها بحثا عن مزاولة اللعبة الشعبية للالتحاق بأندية كبيرة واللعب أمام مدرجات تغص بالمشجعين، ورفع كؤوس وألقاب، وجني مبالغ طائلة، لكن هذه الصورة تبدلت جذريا في الأسابيع الماضية، حيث وجد العديد من اللاعبين أنفسهم عالقين في بلاد غريبة، بعيدا عن عائلاتهم وعن الكرة، في ظل الأزمة التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

ودفع وباء "كوفيد-19" الذي تسبب بنحو 30 ألف وفاة معلنة حتى السبت في مختلف دول العالم، الى تجميد النشاط الرياضي بشكل شبه كامل، وفرضِ قيود صارمة على حركة التنقل والسفر للحد من تفشيه.

ومنذ نحو ثلاثة أسابيع أو أكثر، يجد لاعبو كرة القدم لاسيما في أوروبا، أنفسهم خارج روتين حياتهم اليومية: ضغط التدريب والمباريات وصخب الملاعب، استعيض عنه بتمارين محدودة للحفاظ على اللياقة البدنية، والتزام البقاء في المنازل والتواصل مع الآخرين عبر تقنية الفيديو لا أكثر.

وفي ظل الصورة المبهمة بشأن الآتي من الأيام ومتى تسمح الظروف الصحية عالميا بمعاودة المباريات، تبحث الفرق عن الحفاظ على رابط أساسي بين أفرادها، وإن بتواصل افتراضي عن بعد.

ويقول مدرب فريق برايتون الإنجليزي غراهام بوتر، ان التواصل عبر الفيديو "هو طريقة للحفاظ على اتصال ببعضنا البعض، لنؤسس نسقا معينا لأنني أعتقد ان هذا الأمر مهم، كل لاعبينا هم هنا في المملكة المتحدة، لهذا من المهم بالنسبة إلينا ان نبقى على تواصل ونجري حوارات دورية ونتأكد من ان الجميع في صحة جيدة".

ويتابع ان العديد من لاعبيه "بعيدون عن عائلاتهم، يفتقدون أفرادها وهذا أمر نتفهمه، نتعاطف مع ذلك، لكننا ارتأينا ان الخطوة الصحيحة هي الحد من السفر الدولي، والبقاء في المنزل بسلام".

وأتاحت أندية أخرى لعدد من لاعبيها الأجانب العودة الى بلادهم في ظل توقف المباريات على المستويين المحلي والقاري في أوروبا، وقبل التشدد الكبير الذي فرض على صعيد حركة النقل الجوي.

فثلاثة من نجوم باريس سان جرمان الفرنسي، هم البرازيليان نيمار وتياغو سيلفا والأوروغوياني إدينسون كافاني، عادوا الى بلديهم قبيل دخول فرنسا مرحلة العزل المنزلي الإلزامي.

في المقابل، وجد الإسباني بيدرو لاعب تشلسي الإنجليزي نفسه عالقا في لندن بعيدا عن عائلته، وفي حجر صحي أيضا بدأ قبل حتى الاجراءات الرسمية المحلية، بعد ثبوت إصابة زميله الشاب في الفريق كالوم هودسون-أودوي بفيروس كورونا.

وقال اللاعب البالغ من العمر 32 عاما "من الصعب عدم رؤية أولادك، ذويك، أقربائك، عدم التواجد بقربهم في زمن معقد وصعب علينا جميعا".

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وفي تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أكد اللاعب السابق "أقول لهم ابقوا في المنزل، وانني مشتاق إليهم".

بالنسبة الى العديد من لاعبي كرة القدم، التحدي الأبرز في الوقت الراهن هو سبل ملء الوقت الشاغر.

ويقول حارس مرمى نادي يوفنتوس البولندي فويتشيخ تشيشني في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا" الرياضية: "بطبيعة الحال أعاني من الضجر بعدما مر أكثر من أسبوعين على العزل المنزلي" الذي فرضه النادي على أفراده بعد تأكد إصابة مدافعه دانييلي روغاني بالفيروس.

ويتابع "أنا بمفردي في تورينو لأن عائلتي عادت الى بولندا. على رغم ذلك، يمكنني القول إنني أمضي وقتا مسالما. أنام كثيرا".

اعتاد اللاعبون المرتبطون بأندية خارج بلادهم، السفر بشكل دائم، إما لرؤية أفراد عائلاتهم وتمضية إجازات، او الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني في فترات المباريات الدولية.

لكن توقف المنافسات على مختلف الصعد المحلية والقارية والدولية، يمنح هؤلاء وقت راحة إضافيا لم يكن في الحسبان.

من هؤلاء، الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب إشبيلية الإسباني، والذي من المقرر ان ينتقل الى الشباب السعودي في الموسم المقبل، خاض إبن الـ31 عاما، 65 مباراة دولية مع الأرجنتين، وكان يضطر للسفر عبر المحيط الأطلسي غير مرة خلال الموسم للالتحاق بالمنتخب.

ويقول بانيغا لوكالة فرانس برس "الأمر غريب لأن كرة القدم موجودة دائما معنا، عندما تتوقف منافسات الليغا (الدوري الإسباني)، ثمة مباريات دولية. حتى في الصيف، نخوض مباريات ودية قبل انطلاق الموسم".

وفي حين يشير الى ان هذا النمط كان يولّد "شوقا كبيرا لأحبابنا"، يوضح انه في ظل الوقت المتوافر لديه الآن "أغلب ما أقوم به هو استغلال الوقت مع زوجي وأولادي والاستمتاع بتمضية الوقت مع العائلة".

السؤال الأكبر المطروح حاليا هو متى يمكن لعجلة مباريات كرة القدم ان تعاود الدوران، لكن أحدا لا يحمل إجابة حاسمة في ظل وضع صحي يتطور بشكل أو بآخر يوميا، لكن المؤكد ان اللاعبين، وخصوصا المقيمين بمفردهم، باتوا يفصحون عن حنينهم لرياضتهم على رغم كل تعبها.