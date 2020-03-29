شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يبحث التعاقد مع «بيدرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث نادي لاتسيو الإيطالي فكرة التعاقد مع الجناح الإسباني بيدرو رودريجيز، لاعب تشيلسي الإنجليزي، الصيف القادم.

وأشارت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية إلى نية لاتسيو التعاقد مع المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو من تشيلسي في صفقة انتقال حر الصيف القادم، ويبدو النادي الإيطالي مهتمًا أيضًا بالحصول على زميله «بيدرو» كذلك.

وسينتهي عقد «بيدرو» أيضًا الصيف القادم ليكن حرًا في الانتقال المجاني إلى أي فريق مثله مثل «جيرو»، فيما يبدو في طريقه للرحيل عن تشيلسي بعدما لم يشارك سوى في 9 مباريات فقط هذا الموسم مع البلوز في الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدير الفني فرانك لامبارد.